Premio Mugellini 2023 a Potenza Picena: Bontempi riceve il riconoscimento

C’era grande attesa per il concerto inaugurale del Mugellini Festival che si è tenuto a Potenza Picena. La sala gremita ha sancito l’avvio di questa ottava edizione con protagonisti il pianista Giovanni Bertolazzi, che si è esibito su musiche di Listz, e l’artista Paola Tassetti che ha esposto alcune delle sue opere, una delle quali dedicata proprio al compositore Bruno Mugellini. La serata è stata anche l’occasione per consegnare a Paolo Bontempi (nella foto), dell’omonima azienda di strumenti musicali, il Premio Mugellini per la Musica 2023. "Grazie al metodo Bontempi, nato da un’intuizione di Paolo Bontempi – spiegano i direttori artistici del festival Mauro Mazziero e Lorenzo di Bella – moltissimi bambini e futuri musicisti hanno potuto scoprire il linguaggio della musica e avvicinarsi a quest’arte". Il festival proseguirà domenica alle 17.30, nella Cappella dei Contadini, con il concerto di Luca Stricagnoli, uno dei migliori chitarristi acustici al mondo. La musica sarà accompagnata dalle opere di Andrea Silicati.