"Presentazione della lista, nessun locale dal sindaco"

"L’Amministrazione non ci ha messo a disposizione nessun locale pubblico e per forza ho dovuto far slittare alla prossima settimana la presentazione della mia lista. Se il problema non verrà risolto, mi rivolgerò a privati per affittare degli spazi e svolgere lì l’incontro". È furibonda l’avvocatessa Alessandra Perticarà (nella foto), capolista della civica "Sentire Comune", che sostiene nelle file del centrosinistra la candidatura a sindaco di Mario Morgoni, per elezioni previste tra pochi mesi a Potenza Picena. "Avrebbe dovuto svolgersi questo fine settimana l’incontro di presentazione del gruppo di cittadini che con me sta costituendo la lista civica ‘Sentire Comune’ per le prossime amministrative – fa sapere la Perticarà –. A oggi, nonostante la richiesta via pec alla sindaca Noemi Tartabini e il sollecito effettuato la settimana scorsa, non ho avuto nessuna risposta in merito alla possibilità di utilizzo di locali pubblici a Porto Potenza adatti ad accogliere una platea. A questo punto si è reso necessario rimandare la presentazione della nuova lista civica ‘Sentire Comune’, alla prossima settimana". Tuttavia, l’avvocatessa Perticarà ricorda poi che tale problematica era già stata segnalata nelle settimane scorse proprio dal candidato sindaco Morgoni, in quanto ci sarebbero state alcune resistenze all’interno della parrocchia di Porto Potenza per concedere la disponibilità di quegli spazi alle opposizioni. "Se il silenzio e l’indifferenza dell’Amministrazione rimarrà tale – sottolinea –, non vi sarà altra scelta che rivolgermi a privati per affittare spazi consoni. Come evidenziato nei giorni scorsi anche dal candidato sindaco Mario Morgoni, ritengo doveroso da parte dell’Amministrazione, provvedere a una soluzione immediata. Questa problematica non coinvolge solo la mia lista, ma qualsiasi gruppo politico in vista delle imminenti elezioni, dovendo altrimenti ravvisare una decisiva compromissione della partecipazione democratica alla vita politica".