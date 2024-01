Presepe vivente, altro gran successo

Ieri sera, alle 19.30, si è chiuso in centro storico il presente vivente organizzato dalla Pro Loco di Morrovalle. Dopo l’appuntamento di martedì 26 dicembre, eccone un altro di grande entusiasmo per tutti i cittadini e non, con le vie animate e una grande affluenza di persone. Soddisfazione anche per l’apertura straordinaria del Museo Pinacoteaa del Presepe ’Done Eugenio De Angelis’. Ma le iniziative del Natale a Morrovalle non finiscono qui: infatti, sabato dalle 14.30 alle 18, ecco la festa della Befana in piazza Vittorio Emanuele II.