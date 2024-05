Prestiti per cento milioni e sostegno ai progetti locali

Banco Marchigiano, nel 2023 prestiti per 100 milioni a famiglie e imprese. Approvato il bilancio del 2023. Tra i dati più significativi, anche i 500mila euro per sanità locale, sport, culturali, ambiente e gli oltre 8 milioni di utile netto, grazie a un’attenta gestione manageriale. Nel teatro Rossini di Civitanova, l’assemblea rappresentativa degli 11.856 soci ha approvato il bilancio di esercizio. Tutti gli indicatori sono positivi. "Il valore generato va a beneficio degli stakeholder della banca e delle comunità di riferimento – afferma il presidente Sandro Palombini – attraverso azioni concrete a sostegno delle principali iniziative sociali e culturali del territorio dove le nostre filiali operano; l’impegno finanziario nel 2023 nel campo della solidarietà e della responsabilità sociale è stato pari a circa 500mila euro". Numerosi gli interventi di revisione dei tassi dei mutui alle famiglie, sia per i clienti che per i dipendenti. La banca ha erogato nel 2023 prestiti a famiglie e imprese per circa 100 milioni.

La raccolta complessiva sfiora 1,4 miliardi di euro: è cresciuta di oltre 113 milioni di euro (+9% rispetto all’anno precedente). Nell’anno in cui la banca ha festeggiato il 125° anniversario, l’utile netto ha registrato 8,2 milioni, in crescita di quasi 5 milioni rispetto al 2022.