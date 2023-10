Preziosi e Germano: "Spazio anche agli attori di casa nostra" a Matelica

Nove spettacoli, dal 27 ottobre al 23 marzo 2024, con protagonisti di assoluto prestigio quali Alessandro Preziosi ed Elio Germano: questa l’offerta della nuova stagione teatrale del Comune di Matelica, nata dalla rinnovata collaborazione con l’Amat e il contributo della Regione e del ministero della Cultura. "Con l’aiuto dell’Amat e di tutta l’amministrazione è stato facile organizzare questo cartellone - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini -; cinque anni fa il nostro obiettivo era quello di rivalorizzare il teatro, restituendogli presenze senza trascurarne i costi: siamo riusciti a trovare quest’equilibrio ed a mantenerlo. La stagione che presentiamo tiene conto sia dell’aspetto nazionale degli attori (Preziosi e Germano su tutti), sia dell’aspetto locale di chi fa questo tipo di attività, basti pensare a Paola Giorgi. Abbiamo mantenuto i prezzi dell’anno scorso, sia per i singoli spettacoli che per gli abbonamenti. Inoltre, sono terminati i lavori per la sistemazione degli impianti di riscaldamento del teatro, grazie a 200 mila euro del Pnrr". La descrizione degli spettacoli è stata fornita da Gilberto Santini, direttore dell’Amat: "Si possono scorgere un’attenzione intelligente al territorio (quello che noi chiamiamo ’Made in Marche di qualità’) ed uno sguardo importante al nazionale. Abbiamo nove appuntamenti, sei in abbonamento e tre fuori". Si comincerà il 27 ottobre con "Aspettando Re Lear", omaggio a Shakespeare con Alessandro Preziosi, in esclusiva regionale. Il 25 novembre sarà la volta de "L’inquilino del piano di sopra", tenera e divertente commedia musicale realizzata dalla Compagnia Teatro in bilico; per le festività natalizie tornerà il classico concerto gospel del 26 dicembre, con le statunitensi Serenity Singers e la collaborazione con San Severino Blues. Da non perdere "Paradiso XXIII" il 21 gennaio, omaggio a Dante da parte di Elio Germano e Teho Teardo. Tra gli appuntamenti fuori abbonamento, il concerto di Capodanno della banda musicale di Matelica ed "Intorno al vuoto" con Pierluigi Fogacci e Paola Giorgi, vincitore del bando "Spettacolo dal vivo 2023 – Regione Marche", chiuderà la stagione il 23 marzo 2024. "Noi facciamo teatro, che è estetica e bellezza, ma raccontiamo anche una storia – ha dichiarato Paola Giorgi -: quella di Alice, insegnante di neuropsicologia del linguaggio, che a 51 anni vede palesarsi lo spettro dell’Alzheimer precoce".

Alessio Botticelli