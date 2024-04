"Prima visita" di Sagripanti

"Prima visita" è la drammaturgia scritta da Ubaldo Sagripanti, che sarà rappresentata in anteprima domenica, alle 17.30, dallo Sperimentale Teatro A (Sta) nella Palazzina Sta di via Panfilo, nell’ambito del calendario delle iniziative organizzate, con il patrocinio del Comune, per il 60esimo anniversario dalla fondazione dello Sta. Interpreti: Maria Novella Gobbi con la partecipazione di Allì Caracciolo. "Prima visita" costituisce il secondo momento successivo all’Incontro-STA del 27 marzo scorso, nel quale lo psichiatra e scrittore Ubaldo Sagripanti ha introdotto il tema della medicina narrativa applicata alla psichiatria. Con questo spettacolo lo STA inaugura anche il Ciclo "MONOdiaLOGHI" che proseguirà a fine aprile con "Edmund Kean. Genio e sregolatezza", sul grande attore di inizio 800, interpretato da Matteo Canesin.