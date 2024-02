Pro Matelica, cambia il direttivo: "Non trasferite la sede legale"

Il consiglio direttivo della Pro Matelica ha concluso il suo mandato e lo ha fatto annunciando imminenti le elezioni per il rinnovo delle cariche, così "da poter chiudere l’esercizio sociale del 2023 e lasciare al nuovo direttivo la possibilità di programmare le attività del 2024 in piena autonomia, sfruttando la scia del lavoro fatto finora". La decisione sarebbe stata presa all’unanimità al fine di "farsi da parte per riposare un po’ e per lasciare lo spazio a persone nuove, che potranno prendere la guida dell’associazione portando avanti gli obiettivi che lo statuto fissa". Termina così il terzo mandato consecutivo del presidente Claudio Marani (nella foto), protagonista per quasi quindici anni di manifestazioni di grande risultato, in termini economici e di popolarità. Nel ringraziare i collaboratori per i successi ottenuti, i componenti del direttivo hanno anche invitato la giunta a rivedere il progetto di spostare la sede della Pro loco lontano dal centro storico, presso l’ex distributore Agip. "La notizia – hanno dichiarato i consiglieri della Pro Matelica – ci ha rammaricati per il recente sfratto ricevuto con scarso preavviso dall’attuale sede di via Cuoio, per la decisione di trasformare il locale in sala espositiva, per trasferirci nell’ex pompa di benzina, dove i lavori interni sono terminati, ma non quelli esterni. Dopo le perplessità da noi manifestate, ci auguriamo che sia accolta almeno la proposta di lasciare la sede legale in un piccolo locale in piazza Mattei, dove la Pro loco nacque".

Matteo Parrini