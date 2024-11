Problemi con i tesseramenti, stangata contro l’Urbs Salvia. Tra i dirigenti inibito il sindaco

Dodici punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato di Prima categoria e una pioggia di squalifiche: è quanto ha deliberato il Tribunale federale territoriale nei confornti dell’Urbis Salvia, formazione militante nel girone C di Prima categoria. Il problema era relativo al tesseramento irregolare di alcuni giocatori avvenuto nella passata stagione. Per questo motivo alla fine il Tribunale federale territoriale ha squalificato i dirigenti Tommaso Bordi per 20 mesi; Paolo Calvigioni per 15 mesi; Riccardo Natalini, lo scorso anno dirigente e attuale sindaco, per cinque mesi e 10 giorni; Lucio Marco Leoni per tre mesi e 10 giorni. Squalificati anche i giocatori Marco Ciamarra, in questa stagione alla Lorese, per 10 giornate; Elia Curzi per 15 turni; Daniele Lambertucci per 13 giornate; Manuel Minnucci per 11 giornate; Lorenzo Monteverde per 13 giornate; Alessandro Salvatori per 11 giornate; Silvio Salvucci 11 giornate quest’anno al Ripe San Ginesio; Edoardo Vipera per 14 giornate. Inoltre la società Urbis Salvia è stata multata di 1200 euro. Ecco la nuova classifica del girone C di Prima categoria dopo questo provvedimento: Montecassiano 19; Borgo Mogliano (-2), Potenza Picena 17; Passatempese 15; Elite Tolentino, Camerino 13; Belfortese, Casette d’Ete 11; Montemilone Pollenza 9; Real Elpidiense 8; Folgore Castelraimondo 7; Montecosaro, San Claudio, Argignano 6; Portorecanati 2; Urbis Salvia -1 (-12).