Progetto del Rotary per i giovani. Lavoro e scuola, come orientarsi

Formazione e orientamento lavorativo a scuola, ieri mattina, con il club Rotary Matteo Ricci e il progetto "One Day One Job", arrivato al suo decimo anno. All’istituto Matteo Ricci la presidentessa del club, Sabrina Morresi, ha presentato l’iniziativa. "Le professionalità presenti nel club hanno dato la loro disponibilità a incontrare i ragazzi, perché potessero confrontarsi con chi, sulla base dell’esperienza, può mettere in luce gli aspetti relativi alla formazione, alle peculiarità del campo e alle possibilità lavorative". Il past president del club, Gianni Giuli, ha proposto e coordinato il progetto: "Prima con un questionario abbiamo individuato le aree di interesse degli studenti. Poi si è passati alla definizione delle aree e alla formazione di gruppi specifici. Sono state individuate l’area psicosociale e comunicativa, giuridico-economica, medica, tecnica-ingegneria ambientale, linguistica e di mediazione linguistica. Quindi sono stati programmati gli incontri con i professionisti, seguiti sempre da un questionario di gradimento. Alcune professionalità richieste non erano presenti nel club, per questo è nata la collaborazione con l’Università di Macerata e la Politecnica delle Marche. In dieci anni sono stati coinvolti circa 2.500 studenti. Ogni anno circa il 93% dei ragazzi riconosce la validità della formazione per l’orientamento, questo ci ha dato lo stimolo a continuare".

La dirigente scolastica Rita Emiliozzi ha ringraziato il Rotary, la professoressa Emanuela Borocci, referente scolastica e i docenti che hanno collaborato. Sono intervenuti alla presentazione gli studenti Sofia Ercoli e Alessandro Severini, che hanno partecipato all’orientamento dello scorso anno. All’incontro hanno partecipato i professori Giuseppe Rivetti, Maria Rita Rippo, Anna Laura Eusebi, Alice Censi e Mariangela Masullo, la psicologa Francesca Accorsi, il consulente finanziario Guido Grandinetti, gli avvocati Barbara Antolini e Laura Ricci, il commercialista Andrea Cirilli, il bancario Paolo Piccardoni, l’imprenditore Giovanni Faggiolati, Rita Fiorentini, direttrice attività didattiche, Simona Bacaloni, tutor didattico, Jacopo Raffelli di Bentley InnoMed, i primari Giorgio Caraffa e Marco Sigona, gli architetti Silvana Lisi e Tobia Sardellini e l’assicuratore Giuseppe Vitali.