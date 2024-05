Progetto di educazione alla legalità, i liceali del "Galilei" intervistano Pignataro

La dirigente Roberta Ciampechini ha accolto al liceo scientifico "Galilei" Antonio Pignataro, ex questore di Macerata e ora consulente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Dipartimento per le politiche antidroga. Pignataro ha incontrato gli studenti delle classi 3ªC e 4ªE nell’ambito del progetto "Educazione alla legalità e contrasto alle associazioni mafiose". Coordinati dai docenti Battisti, Crucianelli, De Luca e Serafini, gli studenti hanno predisposto un’accurata intervista su temi come la mafia e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’ex questore di Macerata ha ripercorso i primi anni della sua carriera, trascorsi a Palermo tra il 1979 e il 1988, al fianco di personalità di rilievo nella lotta alla mafia, quali Antonio "Ninni" Cassarà o Calogero Zucchetto. "Vivo è il loro ricordo dentro di me", ha detto Pignataro.