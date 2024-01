Progetto restyling al Parco Europa: ecco l’architetto

Alla fine è stata affidata all’architetto Antonietta Raffaelli di Ancona la progettazione per il restyling del parco Europa, a Porto Recanati. L’incarico è stato sottoscritto dal Comune rivierasco con una determina di fine dicembre, che prevede un compenso di 15.646,93 euro per la professionista dorica. Va però ricordato che l’intervento, annunciato tempo fa dall’amministrazione comunale, era stato inizialmente calcolato in 450mila euro per l’installazione di un chiosco, bagni pubblici, anfiteatro e due campi da gioco nell’area verde. Ben presto, però, era sorta anche la contestazione da parte di alcuni cittadini della zona. E nello specifico, loro si erano detti contrari soprattutto al chiosco e ai due campi da gioco, aggiungendo di essere favorevoli solamente a una riqualificazione del verde e alla recinzione del parco. Perciò, il discorso era stato temporaneamente stoppato. Finché, più recentemente, l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti ha chiarito che per il progetto del parco Europa "si partirà da ciò che reputiamo indispensabile, e cioè migliorare l’illuminazione e riqualificare il verde, oltreché posizionare un bagno pubblico. Subito dopo, vedremo se ci sono le risorse per aggiungere qualcos’altro al progetto oppure no, considerando anche le richieste dei residenti". Non a caso, quello che adesso salta all’occhio, è che gli importi calcolati per l’opera sono diversi dai 450mila euro previsti in un primo momento. Nella determina in questione, si legge appunto che l’amministrazione comunale "è intenzione a intervenire con la riqualificazione del parco Europa, per il cui intervento è stata prevista la somma di 350mila euro". Al contempo, prosegue l’atto, "è stato stimato un importo dei lavori per le opere necessarie per la riqualificazione del parco di circa 250mila euro".