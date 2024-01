Progetto sul cinema all’istituto Mattei

Ci riprova l’istituto di istruzione superiore "E. Mattei" a cimentarsi con il cinema dopo il successo che con il corto "Ser Ciappelletto", realizzato dagli studenti con l’aiuto del professore, Aleandro Tubaldi, ha vinto nel dicembre 2022 il primo premio del concorso "Sottodiciotto FilmFestival" di Torino, il più prestigioso festival dedicato al cinema prodotto dalle scuole, e nel marzo dell’anno successivo il premio Presenza e Cultura, sezione scuola secondaria di secondo grado, al 39° concorso internazionale di multimedialità videocinema&scuola di Pordenone.

Ora vuol provare a partecipare al bando "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione" emanato dai Ministeri dell’Istruzione e della Cultura finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine. Per fare ciò la dirigenza scolastica si è attivata per la ricerca di partner fra cui l’Amministrazione comunale chiamata a collaborare con la messa a disposizione della Sala cinematografica Gigli per le proiezioni dei film e con la promozione sul territorio del progetto.

A dare una mano ci saranno anche le Associazioni Circolo del Cinema e la Whatsart, entrambe di Recanati, e la società di produzione CoseNude Media Production che attuerà un laboratorio inerente agli aspetti principali dell’attività cinematografica, tra cui fotografia, riprese e montaggio. Se il progetto sarà finanziato dal Ministero, gli studenti si metteranno dietro la macchina da ripresa o indosseranno i costumi degli attori da settembre prossimo.