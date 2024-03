Progetto Unimc su turismo e calamità

Il dipartimento di economia e diritto dell’Università di Macerata accoglie studenti e professionisti in ambito economico e turistico per riattivare il turismo post disastro naturale. Si tratta di tre giornate di formazione, l’ultima sarà a metà marzo, nell’ambito del progetto "Retourn: riattivare il turismo dopo un disastro naturale", finanziato dall’Unione europea nell’asse Erasmus+. Il progetto, del valore di oltre 300mila euro, sta giungendo al termine dopo quasi 30 mesi di lavoro portato avanti da nove partner guidati dall’Università di Macerata con Camera di commercio dell’Umbria e l’associazione Pepelab per l’Italia, Akmi e la Camera di commercio italiana in Grecia, l’Università di Maribor e Cpu centro di formazione collegato alla Camera di commercio in Slovenia, Europe Unlimited dalla Germania e il centro di formazione Trebag in Ungheria. Tutti questi paesi hanno sperimentato l’impatto dei disastri naturali con terremoti, incendi, valanghe e alluvioni. Le conseguenze si sono poi aggravate con la pandemia nel 2020, che ha contratto gli afflussi turistici. Perciò questo progetto è stato finanziato, per ricreare e potenziare figure professionali esperte di territorio, ambiente e turismo, per rivalorizzare e recuperare l’equilibrio territoriale, economico e sociale. In questi due anni, i partner del progetto hanno realizzato ricerche, materiali di studio e un protocollo di formazione. Il progetto si concluderà il 9 maggio a Macerata con una conferenza finale con accademici, aziende, associazioni e istituzioni italiane ed europee, per riflettere sull’impatto dei disastri naturali sui sistemi economici, sociali e territoriali e condividere percorsi e best practices.