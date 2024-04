Promosso il personale del Comune

Pagelle sul rendimento del personale comunale: 190 i dipendenti e sette i dirigenti di settore valutati e la stragrande maggioranza (oltre l’80%) ha ottenuto un voto altissimo che influenza direttamente i compensi incentivanti e quindi la busta paga. ‘Eccellente’ per 153, per 32 il giudizio è stato ‘buono’, in 5 hanno raccattato un ‘discreto’ mentre nessuno ha riportato la sufficienza o, addirittura, l’insufficienza. I voti sono stati assegnati dai dirigenti dei vari settori i quali poi, con colloqui che si sono tenuti lo scorso 7 febbraio con il Nucleo indipendente di valutazione (il dottor Giorgio Giorgi), a cui si è aggiunto il giudizio del sindaco Fabrizio Ciarapica, sono tutti e sette usciti dall’esame con il risultato di eccellente. Il test ha riguardato l’anno 2022, ma viene pubblicato soltanto adesso all’albo pretorio e l’amministrazione identifica l’esercizio come "particolarmente impegnativo per l’ente, un periodo che ha registrato la fase terminale dell’emergenza Covid, con il progressivo rientro dal lavoro agile e la ripresa delle normali attività, caratterizzato dalla progressiva ricostituzione delle dirigenze nei vari settori dopo una serie di cessazioni".

Quanto agli obiettivi prefissati "solo una minima parte non è stata raggiunta" si scrive nella relazione e, nelle conclusioni "si ritiene che l’andamento dei servizi sia stato più che soddisfacente, se non ottimale, in considerazione delle risorse umane e strumentali disponibili". È questo il quadro che emerge dai report trasmessi dai dirigenti e dai responsabili dei diversi servizi comunali sull’annualità del 2022, importanti perché le pagelle non sono fine a se stesse dal momento che il loro esito è direttamente correlato ai compensi incentivanti e secondo criteri stabiliti da accordi aziendali. Per cui, per ciascun dipendente, la somma spettante viene graduata e attribuita in relazione all’esito della valutazione finale e nel modo seguente: il 100% del compenso davanti al giudizio di eccellente, il 65% se si è conseguito un buono, il 30% per chi ha preso un discreto e nessun compenso per il giudizio di sufficienza o, chiaramente, insufficienza.