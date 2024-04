Pronto il primo tratto della ciclabile

È stato inaugurato ieri mattina il primo tratto della pista pedo-ciclabile da Sambucheto a Fontanelle, a Montecassiano. Alla presenza del sindaco Leonardo Catena, delle autorità civili e militari, del delegato Coni Fabio Romagnoli, del parroco don Franco Pranzetti e di tanti cittadini si è svolta la cerimonia di inaugurazione. Realizzato dalla ditta Maccari Giancarlo costruzioni, il tratto è lungo 2,7 km circa e ampio 2,5 metri (espropriati 4 metri lineari).

Sono stati realizzati sei nuovi passi carrabili e mantenuti due esistenti; lungo il percorso ci sono sette panchine, sette i cestini, due tavoli e tre portabici. Il costo del primo stralcio è stato di 750mila euro, compresi gli espropri di 44 particelle di 24 proprietari diversi. Nei prossimi mesi l’opera si completerà con il secondo stralcio, già finanziato con 100mila euro di fondi Gal e 70mila di fondi comunali, per collegare la ciclabile da Fontanelle al capoluogo. L’intera ciclabile sarà di quattro chilometri e costerà circa 900mila euro. Per migliorare la sicurezza all’altezza dell’incrocio tra via 8 Marzo e la strada Annunziata, il Comune ha realizzato degli attraversamenti pedonali rialzati e una segnaletica a terra, in attesa di una rotatoria il cui studio di fattibilità è stato concordato con la Provincia. "L’obiettivo di questa ciclabile – ha detto il sindaco Catena – è collegare il capoluogo a Sambucheto passando a margine della zona industriale senza deturpare il paesaggio rurale. Voglio ringraziare la stragrande maggioranza dei proprietari delle particelle espropriate, che ha condiviso le valutazioni dell’Ufficio tecnico. L’ampio utilizzo della pista che stanno facendo i cittadini credo testimoni la bontà del progetto. A Sambucheto in questi anni abbiamo realizzato una scuola, una piazza, una rotatoria, un parcheggio, il centro socio-educativo, presto nuove condutture per la mitigazione del rischio idrogeologico, strade e marciapiedi e infine la ciclabile". Il sindaco ha ringraziato la Pro loco per il rinfresco e il Fotoclub per le foto.