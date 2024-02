Pronto un nuovo mezzo per la Polizia locale

L’amministrazione di Camerino ha partecipato al bando della Regione Marche per il finanziamento dell’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali destinate alla Polizia Locale, aggiudicandosi il massimo contributo possibile con il progetto ’Accorciamo le distanze’, creato con l’obiettivo di rendere più capillare il controllo del territorio, specialmente nelle aree di periferia e nelle frazioni difficilmente raggiungibili a causa del sisma del 2016, oltre che per fornire una maggiore presenza e tutela delle aree verdi, dei plessi scolastici, degli spazi pubblici e dei quartieri residenziali dove vivono la maggior parte della popolazione e degli studenti universitari. La Giunta, successivamente alla vittoria del bando, ha deliberato l’acquisto di una nuova autovettura Suzuki Vitara 4X4, completa di equipaggiamento, finanziata per gran parte dal contributo del bando regionale e per il resto con fondi del bilancio comunale. Il veicolo è già operativo e viste le sue caratteristiche potrà essere utilizzato anche per raggiungere tutte le frazioni della città in qualsiasi condizione meteorologica. La consegna è stata effettuata in Comune da parte del concessionario Perugiamotori: a ricevere le chiavi il sindaco Roberto Lucarelli e la Polizia Locale al completo, guidato dal Comandante Andrea Isidori.