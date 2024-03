Prorogata in biblioteca la mostra di Mocchegiani sui libri proibiti

Prorogata al 31 maggio la mostra "Suspectos damnare. I Libri Proibiti da Gutenberg all’età dei Lumi", allestita nelle sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti. L’esposizione è stata inaugurata il 19 gennaio nell’ambito del festival "Presente liberale", organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la casa editrice Liberilibri. La mostra, curata da Laura Mocchegiani, permette al pubblico di ripercorrere la storia della censura in età moderna, quando nasce, si sviluppa ed entra in crisi un sistema di controllo sulla produzione, circolazione e uso del libro. Un excursus affascinante attraverso quei volumi rari e preziosi custoditi nella stessa biblioteca e insospettabilmente caduti sotto la mannaia della censura nel corso dei secoli.