Prorogata l’apertura della Biennale dell’umorismo nell’arte

E’ stata prorogata al primo aprile la chiusura della 32ª edizione della Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte, a Tolentino, per via del successo della manifestazione che ha ricevuto in questi giorni tanti visitatori e anche diverse richieste di visite guidate. Allestita nella sala grande del Miumor, al primo piano di Palazzo Sangallo, la mostra presenta circa 70 opere, tra cui la significativa selezione dei 2.248, tra disegni, vignette e caricature, inviate da 745 artisti, in rappresentanza di 59 paesi di tutti i continenti. La Biennale permette, ancora una volta, di saper cogliere la contemporaneità con la sua particolare lente, quella dell’umorismo, conservare e anzi aumentare il proprio spessore artistico e di intercettare i formidabili mutamenti del nostro tempo in termini di linguaggi espressivi, tecniche e tecnologie utilizzate per la realizzazione delle opere. Tutto questo utilizzando in modo mirato gli attuali strumenti di comunicazione, cosa non facile. Quindi, la Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte rimarrà aperta e sarà visitabile ogni martedì, mercoledì e giovedì (dalle 15 alle 18), mentre il venerdì, sabato e domenica l’orario di apertura andrà dalle 10.30 alle 13, e poi dalle 15 alle 18. Il costo del biglietto è di 5 euro, mentre quello ridotto a 3 euro.