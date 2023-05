Prova idraulica effettuata, fontana ormai pronta

Stanno per terminare i lavori di impermeabilizzazione della vasca per la fontana di piazza Martiri di Montalto, nel centro storico di Tolentino. La prova idraulica è stata fatta e in settimana, tempo permettendo, la ditta dovrebbe ultimare l’opera (che ha un costo di circa 2mila euro). È stato necessario intervenire con la riparazione e l’impermeabilizzazione, al fine di evitare consistenti perdite di acqua; in pratica, a causa di alcune fessurazioni, l’acqua fuoriusciva finendo sulla piazzetta. I lavori per la riqualificazione di piazza Martiri di Montalto, consistenti nella sistemazione dell’asfalto e nella realizzazione di un’area pedonale composta da panchine, fontana, aiuole e fioriere, erano stati eseguiti nel 2019, in occasione della festa di San Nicola. Speriamo che questa volta la risoluzione del problema sia in via definitiva.