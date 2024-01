Puntano un coltello alla gola di un ragazzo e chiedono i soldi

Un ragazzo avvicinato da tre balordi che, con in mano un coltello, gli hanno intimato di consegnargli tutti i soldi che aveva con sé. L’episodio è avvenuto venerdì sera, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri, a cui però il fatto ancora non è stato denunciato. A portarlo all’attenzione dei cittadini e delle forze dell’ordine è il gruppo del Centro Destra Sangiustese che chiama in causa anche l’amministrazione comunale. "Le cose brutte che ascoltiamo ai tg sembrano sempre troppo lontane, qualcosa che ci fa dispiacere, che ci rattrista, ma che in fondo ci dà sicurezza perché è impossibile che possano accadere a San Giusto – spiegano –. E, invece, mentre passeggi di venerdì sera tra le vie in cui sei nato, tre balordi ti puntano una lama alla gola e si prendono i soldi che hai in tasca. E tu che fai? Glieli dai e speri che quei poveracci abbiano sbollito la troppa adrenalina in corpo scaturita dal gesto di prima e non ne facciano un altro ancora più sconsiderato. Te ne vai percorrendo le luci dei lampioni, ti rifugi in qualche parola scontata di conforto di qualche amico e speri di dimenticare tutto il prima possibile. Questo fatto è inconcepibile e sconcertante, il sindaco che intenzioni ha? Vuole continuare a girarsi dall’altra parte? Dobbiamo uscire di casa in gruppo per andare a ritirare dei soldi ad un bancomat alle 22 di venerdì sera per non avere paura di essere rapinati? Questo potrebbe non essere un fatto isolato, la situazione non migliorerà. Sollecitiamo con forza una presa di coscienza e un intervento serio che rafforzi gli organi della polizia municipale per il bene dei sangiustesi".