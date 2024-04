Quando amicizia e cultura formano un mix piacevole

Due associazioni maceratesi, ’Amici del liceo Galilei’ e ’Amici di palazzo Buonaccorsi’, hanno organizzato, con una trentina di soci, una gita a Jesi. Dopo essere stati accolti dall’assessore comunale Loretta Fabrizi, i partecipanti hanno iniziato con il primo appuntamento, al Museo "Stupor Mundi", la visita alla mostra su Federico II con la guida Franca Tacconi, direttrice del Centro studi federiciani, "Fondazione Federico II Hohenstaufen". Per il secondo appuntamento in programma, il gruppo ha visitato l’Istituto Marchigiano di Enogastronomia, che nella suggestiva sede di palazzo Balleani, riunisce sotto un unico brand i prodotti e i paesaggi culturali delle Marche. La comitiva è stata poi ospitata nel municipio di Jesi dopo una breve conferenza sulla storia della città e del palazzo comunale svoltasi nella sala consiliare, è stata ricevuta dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo nel suo studio, piccolo gioiello neoclassico affrescato a "trompe l’oeil". Dopo una pausa ristoratrice in centro, il gruppo ha proseguito la sua giornata jesina visitando Palazzo Pianetti dove è stato accolto da Simona Cardinali e da Francesca Pappagallo che, le quali oltre a guidare una conferenza sul restauro della Visitazione, hanno condotto i partecipanti alla gita nelle sale che custodiscono le opere di Lorenzo Lotto, fornendo in proposito commenti e spiegazioni. Per le due associazioni maceratesi, dunque, senz’altro una bella esperienza per rafforzare ancora di più l’amicizia dei rispettivi appartenenti e scoprire uno dei tanti piacevoli comuni di cui è ricca la regione. Esperienze che saranno ripetute anche lontano dai confini marchigiani.