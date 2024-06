Quando l’arte fa bene alla mente

"Arte, Territorio e Armonia", questo il titolo della mostra collettiva dell’Annuario Artisti Contemporanei Marchigiani agli Antichi Forni, che aprirà le sue porte domani alle 11. Organizzato dall’Associazione Cibo e Benessere di Macerata con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Tipicità Evo, Anffas Marche, Anmic Macerata, Edizioni Nisroch ed Èdi.Marca-Associazione Editori Marchigiani, l’evento propone un momento di valorizzazione dell’arte della nostra regione, al centro di un progetto internazionale con destinazione la fiera del libro più importante al mondo: la Buchmesse di Francoforte prevista a ottobre di quest’anno dove l’Italia sarà ospite d’onore.

Così l’annuario 2024 diventa bilingue (italiano-inglese), con una nuova veste grafica e con l’intenzione di valorizzare gli artisti a partire dalla Germania, dove con l’Associazione dei Marchigiani nel Mondo nasceranno iniziative importanti. Protagonisti delle giornate di domani e domenica, però, non saranno solo quadri e sculture. Domani alle 17 appuntamento con i rappresentanti regionali dell’Anffas e il presidente Anmic Macerata, Fabio Mariani, per affrontare il tema "L’Arte come strumento di salute fisica e mentale. Esperienze e progetti"; ospite d’onore lo scrittore Michele Cesari. A seguire, 18, l’intervento del collezionista Andrea Spalletti su "Lo scrigno celato. Gli artisti marchigiani del ‘900 che hanno influenzato l’arte italiana e internazionale". Domenica mattina, alle 11, Fernando Pallocchini e Sandro Piermarini dialogheranno su "La Rucola, l’Arte e Macerata", seguiti alle 12 da un focus sui giovani e l’arte.

Nel pomeriggio, alle 17, il collezionista Daniele Taddei tratterà de "La nuova tendenza nazionale dell’arte diffusa: promuovere nei bar l’arte. L’esperienza maceratese", seguito alle 18 da una tavola rotonda sul tema "L’arte da Macerata a Francoforte. L’annuario 2024 degli artisti marchigiani diventa internazionale", alla presenza dell’editore Mauro Garbuglia, della consigliera regionale Anna Menghi, Alberto Monachesi di Tipicità e altri ospiti. L’ingresso è libero.

Martina Di Marco