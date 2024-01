Quarant’anni fa la ricognizione delle reliquie del protettore Sant’Esuperanzio

La festa di Sant’Esuperanzio protettore di Cingoli, per cui oggi nella chiesa a lui dedicata inizia il triduo di preparazione alla solennità religiosa che sarà celebrata mercoledì (Istituti scolastici e uffici comunali chiusi), si propone all’insegna d’una importante ricorrenza: quarant’anni fa, il 24 gennaio1984, propulsore l’allora priore Adriano Pennacchioni, fu effettuata la ricognizione delle reliquie, autorizzata dal vescovo Tarcisio Carboni. L’indagine venne eseguita dal dottor Giulio Marinozzi, originario di Tolentino, docente a Roma, un’autorità per le proprie conoscenze scientifiche in campo anatomico. Con Marinozzi collaborò il dottor Franco Belluigi, anche lui tolentinate, recentemente deceduto. La festa liturgica ricorda il ritrovamento delle reliquie del santo, avvenuto il 24 gennaio 1495, durante gli interventi eseguiti nel tempio: per scongiurare il definitivo smarrimento a causa delle incursioni dei barbari, i monaci avevano nascosto, sotto il pavimento della chiesa, le reliquie, poste in un contenitore di piombo. Esse sono ora custodite nell’urna sottostante al simulacro del patrono giacente in abiti vescovili. Nella giornata di mercoledì, saranno officiati significativi riti: alle 11.30 monsignor Trasarti, vescovo emerito di Fano, concelebrerà la funzione con tutti i sacerdoti dell’unità pastorale cittadina. Al termine, il sindaco Michele Vittori consegnerà un attestato a quanti hanno partecipato alle iniziative svoltesi nel periodo natalizio. Nel pomeriggio è previsto il tradizionale rinfresco offerto dal comitato esuperanziano che chiuderà, avendola organizzata, anche la decima edizione della mostra di presepi "Venite, adoriamo".

Gianfilippo Centanni