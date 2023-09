Quarta "CorriAdmo". La sensibilità non teme la pioggia: 41 nuovi iscritti nel registro dei donatori

Un tempo poco clemente non ha fermato la passione e la voglia di esserci dei tanti maceratesi che ieri mattina si sono presentati per dare vita alla quarta edizione di "CorriAdmo", la giornata dedicata alla donazione del midollo osseo organizzata dalla sezione locale dell’Associazione donatori.

Circa 250 persone si sono ritrovate sotto il grande "Start" realizzato ai giardini Diaz per partecipare alla corsa non competitiva o alla passeggiata lungo le mura (per l’occasione chiuse la traffico) e alcune vie del centro. Tra loro, anche l’arbitro Juan Luca Sacchi, Fabio Romagnoli, delegato provinciale del Coni, il consigliere regionale Romano Carancini e il consigliere provinciale Andrea Mozzoni. A portare il benvenuto della città, invece, è stato il sindaco Sandro Parcaroli, che ha ricordato come attraverso lo sport si possa lanciare un importante messaggio di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo.

Oltre all’aspetto sportivo, infatti, per tutto il giorno ai giardini è stato allestito, grazie all’impegno dei medici del Centro trasfusionale di Macerata, un gazebo in cui potersi iscrivere al registro dei donatori per la prima volta tramite un semplicissimo stick salivare e non più attraverso il tradizionale prelievo di sangue. Quest’anno sono già stati 41 i nuovi iscritti al registro dei donatori, mentre nel 2022 sono stati 86.

Ieri mattina non hanno fatto mancare il loro sostegno ad Admo anche l’Avis, la Croce Rossa, Banca Macerata e diverse associazioni sportive cittadine, presenti con un loro stand informativo all’arrivo e lungo il percorso della quarta edizione di "CorriAdmo".