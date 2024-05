Quattro giorni di eventi nel segno di Luigi Mari

Omaggio a Luigi Mari (10 marzo 1907 - 30 maggio 1974), artista e medico, uomo politico e innovatore nel campo culturale, sindaco (dal 1951 al 1960), fondatore della Biennale e del Museo Internazionale dell’Umorismo nell’Arte. Uno dei personaggi più importanti di Tolentino. A cinquant’anni dalla sua scomparsa, da giovedì prossimo al 2 giugno sarà celebrato con l’iniziativa "Spazio Mari", che si svolgerà in più luoghi del centro. La quattro giorni è stata presentata dal presidente del consiglio comunale Alessandro Massi con l’assessore Diego Aloisi, il consigliere Samanta Casali, il direttore del Politeama Massimo Zenobi e dagli organizzatori Sofia Baldoni, Edoardo Costantini e Michele Polisano dell’associazione Zagreus. Presenti anche Stefania Mari e Ilaria Battellini, figlia e nipote di Luigi Mari. Tra gli appuntamenti, giovedì alle 21.15 al Politeama, c’è "Mari Nostrum: l’uomo che ha inventato Tolentino. Luigi Mari a 50 anni dalla scomparsa": un ricordo a cura di Zagreus con la musica di Lanfranco Pascucci (sarà ricordato anche il poeta dialettale Giovanni Sebastiani). Venerdì, alla stessa ora al cortile della Biblioteca Filelfica, viaggio nell’Italia di provincia del dopoguerra: "Il Piccolo Mondo di Giovannino Guareschi: racconti scelti" con Simone Maretti. Sabato, dalle 9 alle 18 al Politeama, il "primo convegno su Tolentino, paesaggi e patrimoni culturali" con tanti relatori, tra cui Marilena Pasquali, storica dell’arte, e Maria Letizia Paiato, docente all’Accademia di belle arti di Macerata. Gli appuntamenti sono gratuiti, a ingresso libero. Domenica l’associazione Tolentino Arte e Cultura organizzerà "Caccia al particolare", laboratorio per bambini e famiglie. "Durante la rassegna il Museo della caricatura sarà aperto gratuitamente – ha detto Massi –. È giusto e doveroso celebrare Luigi Mari". "Un faro a cui guardare – ha aggiunto la Baldoni (presidente di Zagreus) –, un esempio da seguire per la sua visione a lungo raggio. Lo Spazio Mari sarà uno spazio virtuale di confronto per cooperare alla crescita culturale della città". La consigliera Casali, storico d’arte, si metterà a disposizione per le visite guidate gratuite. Info: 3755995865.