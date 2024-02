Quattro nuovi ingressi nel Lions Club. Premio "Chevron" per i soci più attivi

Il Lions Club Macerata Host ha aperto il 2024 dando il benvenuto a quattro nuovi soci: Nadia Antolini, Fabio Frascarelli Gervasi, Massimiliano Serra e Gabriella Volpe, accolti dal presidente Massimo Serra e dal governatore del Distretto Lions 108A, Marco Candela. È anche stato consegnato il premio "Chevron" ai soci Andrea Corsalini, Mariano Marzola, Alessandra Massari, Filippo Olivelli, Piergiorgio Parisella, Enrico Ruffini per la lunga appartenenza al club, la costanza nel sostegno ai service e come incoraggiamento a proseguire nelle azioni di solidarietà. Il presidente Serra ha ringraziato i soci per "la partecipazione numerosa e sempre calorosa alle attività promosse" e ha sottolineato come "con l’impegno e la collaborazione di tutti, possiamo mettere in campo azioni utili e concrete".