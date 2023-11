Quel grande Ministero degli interni che sono i bar maceratesi

Questa sera, alle ore 21.15 al Cafè Basquiat, secondo appuntamento con il festival "de Sidera", organizzato in sinergia dagli assessorati alle Politiche giovanili e agli Eventi del Comune, a cura di Filippo Davoli e Guido Garufi. Una serata particolare per parlare di "Pronto, è il bar!", il libro di Alessandro Savi e Luca Pucci, edito da Affinità Elettive, che parla dei bar maceratesi.

"Savi e Pucci si addentrano in quel grande ’Ministero degli interni’ che sono i bar, i bar universali, i bar di tutto il mondo ma ora sono i nostri bar di Macerata. I due si sono trasformati in due indagatori dell’anima, della psicologia, della antropologia, dei ’clienti’ - si legge nella prefazione -. L’occhiata sul e dentro il bar diventa lettura del mondo, metafora viva della nostra esistenza, della società con le sue caricature, i tipi, le fobie, le ossessioni degli uomini che vi sono ’accampati’. Ne risulta una commedia umana, una galleria di soggetti che potrebbero apparire degli alieni, o ’strani’ o ’stravaganti’ e che invece sono tra noi, ogni giorno (oltre l’eventuale bevuta…). Lo stile è limpido, accattivante, preciso, quasi da testo per film, una sequenza, Luca ed Alessandro hanno esplorato questi luoghi ameni per molto tempo, con tanti amici, con tanti interlocutori, con tante risse e tante conversazioni, con tanta frenesia e anche con tanto sport, tanto tanto sport".

Anche il secondo appuntamento del festival sarà ad ingresso libero.