"Questione Chienti, pronti a un esposto in Procura"

La prima assemblea del comitato Civitanova Unita, organizzata per confrontarsi con l’amministrazione comunale e regionale, riguardo la bonifica del Basso Bacino del fiume Chienti, ha visto la totale assenza della classe politica. "Il nostro incontro – spiega Giuliana Venturini, referente del comitato – poneva un interrogativo ben preciso: le amministrazioni rispondono? Questa domanda ha ricevuto un chiaro mo". Nessun rappresentante dell’amministrazione comunale, regionale e dell’Arpam, ha preso parte al dibattito. "Il sindaco di Civitanova – prosegue la Venturini – da sei anni ritiene di non agire, diffondendo affermazioni imprecise, parlando di un’area alla foce del fiume Chienti, mentre il problema riguarda cinque Comuni e, il presidente della Regione, non ha nemmeno inviato al ministero della Transizione ecologica la lista dei siti inquinati per richiedere i fondi per bonificarli". "Data la mancanza di risposte – sottolinea la Venturini – stiamo valutando di inviare un esposto alle Procure della Repubblica di Macerata e Fermo. Inoltre, a livello locale, chiediamo la convocazione di una serie di consigli comunali aperti, almeno uno in ogni Comune coinvolto, con la presenza delle istituzioni, necessarie a relazionare su questa situazione per giungere a una soluzione definitiva".

b. p.