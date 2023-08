Raccolta differenziata e regole "green" a Serravalle di Chienti al Montelago Festival

Montelago Celtic Festival, in scena fino a domani in località Taverne a Serravalle di Chienti, è "green" con il progetto di raccolta differenziata "tenda a tenda" targato Cosmari e Legambiente. Un apposito kit, contenente materiale informativo e sacchetti per dividere i rifiuti – un sacchetto blu per il multimateriale leggero, due biodegradabili e compostabili per la frazione umida e uno giallo per l’indifferenziato, la carta può essere gettata liberamente negli appositi contenitori – sarà distribuito all’ingresso. Gli utenti potranno così dividere i rifiuti e conferirli nei centri di raccolta allestiti in diversi punti dell’area occupata dalla manifestazione.