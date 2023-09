Raccolta fondi a Recanati: La Croce Gialla per un Defibrillatore

La Croce Gialla di Recanati ha aperto una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo defibrillatore. "Un defibrillatore per la Croce Gialla – sottolinea Roberto Cesini, presidente del sodalizio recanatese – significa un defibrillatore per tutti, significa più sicurezza per la cittadinanza e una mano preziosa per chi ne ha bisogno. Aiutaci ad aiutare anche tu: con una donazione puoi fare la differenza per te e per chi ti circonda. Il costo di un defibrillatore è di circa 3.500 euro mentre il costo della custodia, batterie e manutenzione è di circa 500 euro. Fai una donazione a gofundme.comfun-defibrillatore-per-la-croce-gialla-recanati". Nel 2022 il sodalizio recanatese ha distribuito 220 pacchi alimentari mensilmente, consegnati a domicilio pasti caldi a quattro persone non autosufficienti per 365 giorni all’anno, 3.900 gli interventi per emergenza 118, e ha effettuato in tutto 14.284 prestazioni di cui 6.845 per i servizi sociali percorrendo 440.649 chilometri di cui 161.791 per trasporti non sanitari; il resto è per l’emergenza e per i trasporti programmati in ambulanza. Ad oggi il parco macchine della Croce Gialla ammonta a 22 mezzi per il soccorso sanitario e il trasporto sociale fra cui nove pulmini per disabili (di cui uno arrivato a febbraio grazie ai "Progetti del Cuore") e tre taxi sociali. A prestare la propria attività oggi sono 80 volontari a cui si aggiungono 13 dipendenti e cinque collaboratori che coprono anche il servizio di emergenza-urgenza nelle postazioni di Recanati, all’interno dell’ospedale di comunità, e a Porto Recanati nella nuova sede recentemente inaugurata in via Bronzini.

Antonio Tubaldi