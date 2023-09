Raduno regionale Alpini: da Matelica via Marconi

Massimo fermento in queste ore, in attesa della giornata di domani, quando dalle 17 a Matelica avrà inizio il 102esimo raduno regionale degli Alpini, organizzato dal Gruppo Valpotenza, presieduto dal matelicese Angelo Ciccarelli. Il ritrovo sarà alla rotatoria di via Marconi, dove si trova il monumento della Penna alpina, poi alle 17.30 avrà inizio una sfilata con la fanfara alpina, il sindaco di Matelica e i colleghi dei centri limitrofi, oltre alle varie autorità dell’Ana e degli Alpini delle Marche. Dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti, si proseguirà verso piazza Enrico Mattei e alle 19, nel piazzale Gerani, si terrà l’esibizione del coro alpino Val Bronzale di Ospedaletto Valsugana e della Fanfara alpina orobica, ricostituita nel 2006 per volontà del generale Cesare Di Dato. "Saranno due giorni in cui ci caleremo numerosi – ha dichiarato il presidente regionale dell’Ana, Sergio Mercuri – in intensi momenti di memoria, in onore e a ricordo di quanti ci hanno purtroppo lasciato, ma che sapremo vivere anche con il nostro tradizionale spirito alpino, in un momento di festosa condivisione di valori e fratellanza con la popolazione". Tante le presenze previste per questa eccezionale giornata. "Da mesi stiamo lavorando con impegno e grande partecipazione – ha affermato il presidente Ciccarelli –, tutto al fine di vivere al meglio questo raduno, che cade nei 50 anni della fondazione del nostro gruppo e nel decennale del Parco della Rimembranza di Castelraimondo, dedicato ai caduti delle missioni di pace in Afghanistan, un unicum in Italia".

Matteo Parrini