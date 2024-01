Ragazzo di Mogliano protagonista ad Affari Tuoi su Rai Uno

Si è fatto un bel regalo di inizio anno il moglianese Simone Ginobili, approdato su Rai Uno per partecipare al programma "Affari tuoi". Il ragazzo – accompagnato dalla mamma Sonia – è stato protagonista della puntata andata in onda la sera del 5 gennaio. Dopo una serie di scelte, Simone si è visto offrire dal conduttore Amadeus la cifra 20mila euro, e giustamente il ragazzo ha preferito accettare la somma rispettabilissima. In ballo c’era anche il pacco con 75mila euro, ma il rischio era di trovarsi senza niente in mano, e il concorrente si è fatto consigliare dalla prudenza. L’alternativa, infatti, era di ritrovarsi con appena 200 euro: cosa che in effetti sarebbe successa, visto che il pacco di Simone conteneva proprio quella cifra. Così lui e la madre festeggeranno la bella vincita in gettoni d’oro e la simpatica ribalta nazionale. Al termine della puntata, il ragazzo si è fatto autografare da Amadeus il foglio con il quale gli erano stati offerti i 20mila euro.