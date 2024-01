Raggira il gioielliere e ruba settemila euro di oro

di Giorgio Giannaccini

Un tizio di mezza età è entrato in una gioielleria di Porto Potenza e quindi ha ordinato diversa merce, facendosi mettere da parte, in una busta, della bigiotteria di poco valore e in un’altra dei preziosi in oro (per qualche migliaia d’euro). A quel punto, si è accordato con la commessa di turno che sarebbe passato nei giorni seguenti a ritirare la merce e a pagare il dovuto. Ma in realtà, senza farsi vedere, ha scambiato le due buste e si è intascato quella con dentro l’oro, per poi andarsene via in tranquillità. Peccato per lui che è stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza, e ora sul fatto indagano i carabinieri. Questo il furto avvenuto martedì pomeriggio, lungo Porto Potenza. A raccontare la disavventura è la proprietario del negozio, che preferisce rimanere anonima. "A tarda ora è venuto in gioielleria quest’uomo, che avrà avuto tra i 50 e i 60 anni, dall’aspetto perbene e tutt’altro che sospetto – spiega la titolare –. Così lui si è rivolto alla mia commessa, che era da sola, e ha iniziato a dirsi interessato all’acquisto di diversi articoli. Perciò si è fatto mettere da parte un po’ di pezzi di bigiotteria (di modesta qualità) in un busta, mentre in una seconda busta sono stati messi quattro articoli in oro, ossia dei braccialetti e delle collanine (da circa 7mila euro). Poi – aggiunge ancora la titolare – ha riferito alla commessa che intanto avrebbe ritirato la bigiotteria, per poi passare tra qualche giorno a saldare il conto e prendere gli articoli d’oro. Però, di nascosto, ha scambiato le due buste e si è preso quella con all’interno i preziosi. Dopodiché, come se nulla fosse, è uscito senza destare sospetti". Tuttavia, la commessa si è poi accorta che nella busta rimasta sul bancone non c’era la preziosa merce ma solo la bigiotteria. Sul posto sono arrivati i carabinieri della caserma di Porto Potenza, che hanno visionato le telecamere. Successivamente, la titolare si è recata in caserma sporgendo denuncia per il furto. Adesso i militari dell’Arma sono sulle tracce del ladro, anche perché dai filmati si vede bene il suo volto. In realtà, un furto simile era successo un mesetto fa a Porto Recanati. In quel frangente, era finita nel mirino la gioielleria "Rubini dal 1850" di corso Matteotti, dove un giovane sui trent’anni si era messo in tasca un braccialetto e un orecchino in oro (dal valore di circa 400 euro). Anche qui era stato ripreso dalle telecamere e l’episodio era stato denunciato ai carabinieri.