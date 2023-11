Ragionieri, manovali e aiuto pizzaiolo

Centro per l’impiego di Tolentino. Studio commerciale cerca una ragionierea neo-diplomatoa eo neo- laureatoa in economia per l’attivazione di un tirocinio. Sede di lavoro: San Ginesio (codice offerta 33336, scadenza 1 dicembre). Vetreria cerca apprendisti in qualità di addetti macchine anche prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 354499, scadenza 4 dicembre). Pizzeria al taglio cerca un aiuto pizzaiolo part time (da martedì alla domenica dalle 16 alle 21). Sede di lavoro: Castelraimondo (codice offerta 255539, scadenza 5 dicembre). Azienda settore metalmeccanico cerca un autista in possesso delle patenti cat. C+E per tratte locali. Sede di lavoro: Matelica (codice offerta 363511, scadenza 5 dicembre). Impresa edile cerca un manovale edile preferibilmente con almeno una minima esperienza nel ruolosettore. Sede di lavoro: Tolentino e cantieri limitrofi (codice offerta 71783, scadenza 8 dicembre). Per tutte queste offerte inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.