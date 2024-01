Rapina nell’autogrill. Giovane torna libero

È tornato in libertà già da ieri Antonio Scinti Roger, il 25enne di San Severino che era stato arrestato domenica, accusato di aver commesso una rapina in un autogrill della superstrada. Ieri mattina per lui, collegato via internet dal carcere di Montacuto, si è tenuta l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Elena Abu Shark, il ragazzo ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi ha dunque convalidato l’arresto e poi, sebbene la procura avesse chiesto la misura cautelare in carcere per il settempedano, ha disposto l’obbligo di firma due volte al giorno alla caserma dei carabinieri. Scinti, che lavora come operaio, non andrà a casa dei genitori, a quanto sembra, anche per via delle difficoltà che nelle ultime settimane erano emerse per quella convivenza, aggravate anche dall’uso di sostanze stupefacenti; di recente aveva trovato alcuni alloggi temporanei sempre in zona.

La speranza è che l’arresto possa servire al ragazzo a voltare pagina rispetto ad alcune scelte che hanno finito per portarlo ai fatti di domenica. Intorno alle 13, con un passamontagna e una pistola ad aria compressa senza tappo rosso, il 25enne si è presentato al bar della stazione di rifornimento prima dell’uscita di Tolentino ovest, nella corsia in direzione monti della 77. Puntando l’arma contro la cassiera, si sarebbe fatto consegnare i soldi, 1.300 euro, e numerosi gratta e vinci. Poi sarebbe tornato a casa dei genitori, si sarebbe cambiato, avrebbe ripreso l’auto e sarebbe andato verso la costa.

Ma in un altro autogrill era stato intercettato e bloccato dai carabinieri. Tutta la refurtiva è stata recuperata, e nella sua camera sono stati sequestrati la pistola e i vestiti indossati al momento della rapina, e registrati dalle telecamere della videosorveglianza.