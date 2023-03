Rapporti stretti con l’Azerbaijan: visita dell’ambasciatore

Due giorni nelle Marche per Rashad Aslanov, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica dell’Azerbaijan in Italia. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto italiano per l’Asia, presieduto da Mario Morgoni, nell’ambito delle attività svolte per creare e consolidare relazione economiche, culturali e di amicizia con i paesi dell’Asia. Al centro della prima tappa della visita, un incontro con l’Università di Camerino nel quale sono state gettate le basi per una fattiva collaborazione. Poi la visita all’azienda Vittorazi Motors di Montecosaro, con la presenza del sindaco Reano Malaisi. Infine, l’incontro in Regione con il presidente Francesco Acquaroli con il quale si è manifestata piena sintonia nell’obiettivo di promuovere e sviluppare accordi e scambi economici e culturali che diano all’imprenditoria marchigiana e al nostro territorio opportunità di crescere. Il secondo giorno l’ambasciatore ha visitato il Centro nazionale di studi Leopardiani a Recanati, poi nel capoluogo per incontrare il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e parlare di imprenditoria nella sede di Confindustria Macerata, dove sono state esaminate le molteplici opportunità che l’Azerbaijan può offrire alle imprese del nostro territorio. Da Macerata la visita è proseguita ad Ancona per incontrare la sindaca Valeria Mancinelli.