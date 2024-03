Razzismi vecchi e nuovi: analisi e riflessioni

Oggi Unimc aderisce alla giornata nazionale "Università Svelate", promossa dalla Crui, la conferneza dei rettori, con il patrocinio del ministero: un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale della comunità accademica. Si comincia la mattina alle 9 a palazzo Ugolini, dove sarà presentato il libro "Afrofobia. Razzismi vecchi e nuovi" di Mauro Valeri. Il libro, un’analisi storica e sociologica, affronta in particolare il tema del razzismo in Italia. Ne discuteranno Udo Enwereuzor, Tatiana Petrovich Njegosh e Roberto Bortone di Unar in ricordo dell’autore, scomparso nel 2019. Dalle 11 nelle diverse sedi dell’ateneo si svolgeranno le iniziative della settimana dell’inclusione e in chiusura, alle 21 al Casb, si terrà la nuova proposta musicale dell’associazione UtReMi in onore del compositore maceratese Lino Liviabella.