Rebus stadio per la Civitanovese. Ipotesi gradinata per i tifosi dell’Isernia

Civitanovese-Isernia, la società rossoblù ha richiesto di poter giocare la gara nel proprio impianto destinando una porzione della gradinata sud ai tifosi molisani. A margine dell’episodio della caduta di calcinacci e laterizi dalla tribuna centrale del Polisportivo, avvenuto la scorsa settimana, il desiderio del club rivierasco è quello di non disputare la partita di domenica (ore 14.30) in un impianto diverso dal Polisportivo, soluzione quest’ultima che rappresenterebbe un costo per le casse societarie in termini di affitto.

Da qui, la proposta dirottare i supporters biancocelesti in una porzione sud della Gradinata, lo stesso settore dove sono posizionati i supporters locali. Dal Molise è previsto l’arrivo di un ridotto numero di appassionati e le due tifoserie, né rivali né amiche, sarebbero divise da un cordone di steward e agenti di polizia per evitare contatti: in questo caso bisognerà vedere se ci sarà il nulla osta della prefettura. Tale problema, invece, sarebbe risolto se venisse inflitto un divieto di trasferta ai residenti della provincia di Isernia. Insomma, gli scenari in ballo sono diversi, quello di una possibile agibilità del settore ospiti in vista di domenica appare francamente il più remoto considerando anche l’imminenza delle festività di Ognissanti. Oggi i tecnici comunali saranno finalmente nella tribuna del Polisportivo per dare il via alle operazioni. Priorità, come detto, allo stesso settore ospiti: l’obiettivo del club è quello di disputare il match del 17 novembre contro il Chieti con la possibilità di ricevere i sostenitori teatini, solitamente in gran numero e con la loro squadra attualmente capolista insieme a Sambenedettese e Teramo.

Quanto alla Civitanovese e alle sue sorti, ieri la formazione del tecnico Sante Alfonsi ha ripreso ad allenarsi al Polisportivo. Lunedì, l’allenatore Sante Alfonsi è stato oggetto di alcune critiche da parte del patron Mauro Profili, che aveva contestato i cambi e il fatto che alcuni giocatori sarebbero stati schierati fuori ruolo nella partita di domenica scorsa in casa della Vigor Senigallia: nessuna replica da parte del diretto interessato (invitato dal Carlino a dire la sua), anzi un chiarimento privato tra il vertice societario e lo stesso tecnico sambenedettese.

Nel contempo, suo social molti tifosi prendevano le difese dell’allenatore. La seduta si è svolta ancora una volta a porte chiuse. Restano da recuperare, in vista della partita casalinga di domenica contro l’Isernia, il fantasista Vittorio Esposito e il difensore Alessandro Abbenante, con Marco Passalacqua reduce da un affaticamento. Si tratta comunque di situazioni lievi, ma Esposito resta in dubbio in vista del prossimo appuntamento.