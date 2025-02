Recanatese: altro scontro diretto: "Notaresco da non sottovalutare"

Lorenzo Bilò, siamo ormai alla vigilia dell’ennesimo scontro diretto, stavolta a Notaresco. "E’ sicuramente questo un mese fondamentale per noi perché la classifica dice così. Affrontiamo una compagine che è reduce da una vittoria in trasferta ma che, a prescindere dal cambio di allenatore, aveva comunque dimostrato di essere in salute perdendo praticamente sempre di misura. Non dimentichiamo che sono andati a San Benedetto senza timori, mettendo in difficoltà la capolista".

Senza svelare piani-partita o altro quali sono le caratteristiche principali dei teramani? "E’ un avversario molto fisico, per certi aspetti simile al Roma City che abbiamo incontrato domenica scorsa. E’ quindi una squadra contro la quale dovremo metterci la massima attenzione ed il massimo impegno".

L’abbondanza della rosa, i problemi di scelta sono già un ricordo? "E’ una situazione che si protrae da diverso tempo però sono molto sincero e diretto nel reputare questo organico ampio e pronto a fronteggiare al meglio problematiche di questo tipo. Mi sembra che in campo lo abbiamo dimostrato, da qualche mese a questa parte. Massima fiducia a chi scenderà in campo, consapevole che farà un’ottima prestazione".

Condizionati anche dal folto elenco dei diffidati? "No, nel senso che non faremo assolutamente alcun tipo di calcolo e di valutazione perché davvero ogni partita ha un peso specifico altissimo. Occorre esclusivamente concentrarsi sulla prossima gara ed a quella riservare tutte le nostre energie".

Si aspetta un Notaresco all’arrembaggio o una partita più tattica e controllata? "Loro sono una formazione camaleontica nel senso che alterna importanti pressioni offensive, ha dei centrocampisti capaci di sporcare la nostra costruzione ma allo stesso tempo quando si difendono sanno come posizionarsi, e quindi possono offrire entrambe le soluzioni nei 90’".

Due parole, per chiudere sulla "sua" Juniores che sta andando alla grande, ultima vittoria 0-3 a Fossombrone con le reti di Magini, Cingolani e Morichetta, quest’ultimo un ragazzo del 2008. "Ero certo dell’evoluzione di questo gruppo: un percorso che abbiamo iniziato insieme ad agosto e che ora sta proseguendo con allenatori molto preparati. Il gruppo è molto unito e si è consolidato nel tempo: ci sono capacità tecnico-tattiche ma anche valori umani importanti. Speriamo che riescano a chiudere al meglio questa splendida stagione".

Andrea Verdolini