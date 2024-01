Recanatese e Fermana in fase no: "Nessuna può fare un passo falso"

E’ davvero complesso, alla vigilia di un derby di estrema delicatezza, intuire quali fattori potrebbero risultare determinanti ai fini del risultato finale. D’altronde da un lato c’è una Recanatese che subisce reti ininterrottamente dal 26 ottobre, dall’altro la Fermana, che in questo 2024 è ancora all’asciutto nel tabellino dei gol realizzati. Entrambe vivono un momento di grande precarietà ed allora cosa potrebbe fare la differenza? "Anzitutto non avrei mai pensato che la gara di dopodomani fosse stata così decisiva - ci dice Gabriele Baldassarri ex tecnico canarino nel 2022 e molto attento anche alle sorti del club giallorosso -. Nessuno può permettersi un passo falso che, nel caso dei gialloblù, rischierebbe di essere letale. Fare i pronostici non è proprio il caso, ma ritengo che l’attenzione e la lucidità saranno determinanti per cui prevarrà chi riuscirà a limitare gli errori al minimo".

Il match poi arriva nel vivo di un mercato complesso. Quanto potrà incidere?

"La sessione di gennaio è molto particolare nel senso che trovare il colpo giusto è davvero problematico, almeno giunti a questo punto. La Fermana sta cambiando parecchio, ma l’obiettivo, con appena 14 punti nel carniere, è solo ed esclusivamente quello del penultimo posto, cercando di salvaguardare il margine per i playout e magari approfittando del momento difficile dell’Olbia. I loro problemi partono quindi da lontano, con un cambio di allenatore che non ha prodotto l’auspicato cambio di passo e la decisione forte di allontanare tre pedine come Laverone, Calderoni e Padella. Vediamo anche se produrrà qualcosa l’innesto di una punta di peso come Petrelli, scuola Juve, proveniente dalla Pro Sesto. Anche per la Recanatese mi sembra che i nuovi non abbiano cambiato, per ora, il corso delle cose tuttavia, con 10 lunghezze di vantaggio, i discorsi sono un po’ diversi".

Gestire la tensione insomma sarà fondamentale.

"Assolutamente sì soprattutto se e quando ci saranno episodi negativi".

Ultima battuta sul mercato.

"Mi sembra che le urgenze per la Recanatese siano piuttosto chiare: il centrocampo è sicuramente il reparto, al momento, più sguarnito. Ho visto che Pagliari a Lucca ha arretrato Sbaffo, ma almeno venerdì potrà contare sul rientro di Prisco che ha scontato il turno di squalifica. E’ stato un vero peccato il mancato ritorno di Alfieri: sarebbe stata una pedina preziosissima e molto apprezzata da tutto lo spogliatoio".

Curiosità finale: questa sfida, tutta marchigiana, è stata affidata ad un arbitro della nostra regione, Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, promosso alla Can C un anno e mezzo fa. Anche per lui è una ’prima’ assoluta, nel senso che sarà all’esordio con squadre del ’suo’ territorio.

Andrea Verdolini