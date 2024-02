Recanati al Festival di Sanremo con Maria Sole

C’è un po’ di Recanati all’Aristonello, il glass allestito all’esterno dell’Ariston, a Sanremo, dove, al termine della kermesse canora, va in onda in diretta "Viva Sanremo!" con Fiorello, Biggio, Casciari e la co-conduttrice Alessia Marcuzzi. Infatti le ballerine indossano i costumi ideati dalla recanatese Maria Sole Montironi Lasca. La giovane ventitreenne si è laureata a dicembre scorso allo Ied a Milano, l’Istituto Europeo di Design e sul suo sito https://mariasoleml.online ha pubblicato alcune sue originalissime creazioni che sono particolarmente piaciute a Luca Tommasini, scenografo dello show di Fiorello sia in diretta dall’Ariston sia quando di mattina trasmette dal Foro Italico. È stata, quindi, contattata, attraverso il suo sito, dallo staff di VivaRai2 e da lì è partita la collaborazione e oggi le ballerine e modelle dello staff di Fiorello durante i dopo festival indossano abiti tratti proprio dalla sua collezione. "Sono convinta – commenta la giovane designer – che il settore della moda abbia la responsabilità di agire come un catalizzatore per il progresso sociale. Attraverso il mio design, infatti, voglio ispirare gli altri ad abbracciare la diversità, l’uguaglianza di genere e la consapevolezza di sé".

ant. t.