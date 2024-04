Recanati conquista. Pienone nel weekend

Invasa da turisti Recanati in questo weekend pasquale. Riccardo, che gestisce un bed & breakfast, registra il tutto esaurito nella sua piccola struttura ricettiva come non avveniva dall’inizio dell’anno, neanche "con la riapertura di casa Leopardi di inizio marzo", sottolinea. Purtroppo si fa sentire la carenza di strutture alberghiere in città anche se i tanti agriturismi e i bed & breakfast garantiscono comunque l’accoglienza di chi sceglie la cittadina leopardiana per le loro vacanze. Non eccelle, neanche la domanda di punti di ristoro: pochi i ristoranti e le paninoteche in città che riducono di molto la gamma della scelta per chi vuole mangiare.

A Pasqua e Pasquetta apertura straordinaria della Torre del Borgo e del Museo Civico di Villa Colloredo Mels con il nuovo allestimento del percorso delle opere di Lorenzo Lotto "che sono un’attrazione turistica che i visitatori non si fanno sfuggire", commenta l’assessore alla cultura Rita Soccio. Manca all’appello, invece, il museo dedicato al tenore Beniamino Gigli, ma solo per pochi giorni perché l’inaugurazione del nuovo allestimento avverrà sabato. Grazie al finanziamento ottenuto dal Pnrr di 550 mila euro, si è provveduto ad abbattere la parete, che divide il Museo Gigli da quello della Musica, il cui ingresso è ubicato a fianco del Teatro Persiani. L’intervento prevede l’abbattimento non solo delle barriere fisiche ma anche di quelle sensoriali e cognitive, grazie ad un accordo di collaborazione con il Museo Omero di Ancona, con l’istallazione di strumentazioni specifica e la realizzazione di percorsi multimediali. Esprime soddisfazione il sindaco, Antonio Bravi, per i tanti turisti che hanno scelto Recanati: "La loro numerosa presenza rende più piacevole una passeggiata in città in questi giorni di festa. Strutture ricettive al completo e soddisfazione degli operatori turistici".