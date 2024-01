Redditi e spese: scatta l’esposto

Esposto al Prefetto di Macerata e all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per chiedere verifiche sul rispetto della legge da parte del Comune in merito a pubblicità e trasparenza nel sito istituzionale per la pubblicazione di situazione patrimoniale, denuncia dei redditi, curriculum, rendiconto delle spese elettorali presentati dagli amministratori e dai consiglieri comunali. Tutti gli esponenti del centro sinistra hanno formato un documento in cui denunciano diversi casi: "Nella scheda del sindaco Fabrizio Ciarapica, in relazione alla rendicontazione delle spese elettorali, fino al 9 gennaio 2024 si faceva riferimento a un bilancio preventivo di 5.000 euro. Solo il 12 gennaio è comparsa un’integrazione priva di data in cui dichiara un totale di 31.550 euro". Segnalati anche i profili dei consiglieri comunali Piero Croia ("per il secondo anno consecutivo non compare la denuncia dei redditi") e Niccolò Renzi ("non compaiono, per il secondo anno consecutivo, curriculum e dichiarazione dei redditi") e la posizione di Manola Gironacci. "Manca – scrivono – la scheda. Nominata nel luglio 2022 da Ciarapica che le ha revocato l’incarico il 2 ottobre 2023, ha fatto ricorso al Tar che ha momentaneamente sospeso la revoca, ma nel sito non compare la documentazione relativa agli obblighi di trasparenza". Nella lista ‘nera’ inserito anche il fatto che "nel merito delle omesse dichiarazioni, il sito non riporta i motivi che hanno impedito la pubblicazione degli atti e che all’area dedicata a ‘Sanzioni per mancata comunicazione dei dati’ è scritto che ‘non sono mai state irrogate sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati’, eppure, sia per il sindaco Ciarapica che per alcuni consiglieri, la mancata pubblicazione dei documenti sembrerebbe risalire addirittura al 2022".