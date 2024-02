Renga e Nek a Porto Recanati. Il duo atteso per il 28 luglio sul palco dell’arena "Gigli"

Sono già stati annunciati i due primi grandi nomi che animeranno il cartellone degli spettacoli estivi, a Porto Recanati. Domenica 28 luglio, alle 21, l’arena Gigli ospiterà il concerto che vedrà sul palco i due famosi cantanti pop Francesco Renga e Nek (al secolo Filippo Neviani).

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, con i due sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano, Renga e Nek a luglio saranno nuovamente insieme, in una serie di date che li porteranno a esibirsi in tutta Italia, tra cui anche all’arena Gigli. Il concerto è organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment, in collaborazione con il Comune di Porto Recanati. Nel frattempo, i due cantanti pop sono in gara al 74° Festival di Sanremo con “Pazzo di te“. E il brano sanremese sarà contenuto nel repack del loro album insieme “Renganek“ (Epic / Sony Music), che uscirà venerdì in formato digitale, cd, cd autografato e vinile autografato. Ben dodici i brani contenuti ed eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che li unisce.

I biglietti per il concerto sono già in vendita sui circuiti online di TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket. Per info: 0871685020 e 0859433361.