Restyling di centro e periferia a Castelraimondo: 12,7 milioni di euro

Il Castello di Lanciano, a Castelraimondo, sarà al centro di un progetto di recupero che prevede la valorizzazione del parco storico e degli edifici annessi al monumento, per un importo di 2.274.000 euro che trova copertura economica nell’ordinanza commissariale 137. Arriveranno in totale circa 12.700.000 euro per una serie di interventi. Tra questi, l’adeguamento e il recupero del Palazzo ex Cartiere (1.900.000 euro), il restauro conservativo della Fontana dei Leoni con riqualificazione di piazza della Repubblica (1.230.000 euro). Poi si procederà alla ristrutturazione dei sottoservizi e delle infrastrutture (primo stralcio 1.900.000 euro), al ripristino del ponte romano (primo stralcio 400.000 euro), alla realizzazione della nuova sede del Coc e dell’aula magna dell’istituto comprensivo "Strampelli" (500.000 euro) e della rotatoria all’intersezione tra la statale 361 e la 256 (primo stralcio 780.000 euro). Nelle frazioni, restauro conservativo delle Torri di Crispiero (1.030.000 euro) e gli interventi su centro storico, piazza di via Varano, muro di contenimento della piazza e varie strade di Castel Santa Maria (primo stralcio 1.160.000 euro). Per il cimitero di Crispiero 500.000 euro, per quello di Castel Santa Maria 600.000.