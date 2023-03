Restyling di via Candido Rocchetti

Passi avanti verso i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno via Candido Rocchetti, e proprio in quest’ottica, la realizzazione dell’opera è stata di recente aggiudicata alla ditta "Edilscavi di Cicconi Giovanni" con sede a Tolentino. La cifra destinata al restyling dell’arteria viaria ammonta ad 80mila euro (fondi di bilancio comunale) e il progetto esecutivo era stato approvato dalla giunta alla fine dello scorso anno dove era stato previsto il rifacimento delle pavimentazioni stradali che versavano in condizioni tutt’altro che ottimali, tanto da necessitare un intervento urgente. La progettualità si inserisce nel Programma di mandato per il quinquennio 2022-2027, stilato dall’amministrazione in attuazione agli indirizzi politici ed amministrativi, in relazione a progetti finalizzati al miglioramento della rete stradale del Comune.