Rete culturale cittadina Collana di quattro bellezze

Quattro nuovi volumi dedicati a Palazzo Buonaccorsi, alla biblioteca civica Mozzi Borgetti, all’ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana e al Museo civico di Storia naturale. E’ la nuova collezione di guide riservata alle strutture che compongono la rete museale cittadina, legata alla valorizzazione del territorio, a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune e finanziata nell’ambito della strategia urbana Iti IN-Nova Macerata della Regione Marche.

"Un lavoro di rete che rappresenta un unicum per la qualità sia sotto il punto di vista del coordinamento delle azioni che della promozione – ha commentato l’assessore Katiuscia Cassetta -. Questa collana è il frutto di un lungo lavoro di studio, coordinato da Giuliana Pascucci, realizzato grazie al supporto di tanti studiosi che ringrazio. Un progetto che abbiamo potuto promuovere grazie ai fondi europei e che ci permette di valorizzare e presentare al meglio la nostra rete museale e il nostro patrimonio anche attraverso i nuovi strumenti digitali che dialogano e si mettono in sinergia con un lavoro cartaceo, sempre utile e necessario come base. L’invito del Ministero a una reale promozione integrata viene così accolto e potenziato, in una città che ha una ricchezza infinita e che può solo continuare a investire con nuovi studi e strumenti per una vera svolta della promozione museale".

Le guide della rete museale Macerata Musei sono disponibili gratuitamente nelle diverse strutture e saranno uno strumento utile per esplorare a fondo il patrimonio culturale della città. Sia i residenti che i visitatori avranno l’opportunità di apprezzare appieno l’arte, la storia e la natura che Macerata ha da offrire. Palazzo Buonaccorsi ospita le gallerie di arte antica e moderna e il Museo della Carrozza, regalando ai visitatori un viaggio affascinante attraverso le epoche, dall’arte classica a quella contemporanea, insieme a una straordinaria collezione di carrozze storiche. Le guide forniranno una descrizione approfondita di queste incredibili collezioni e aiuteranno i visitatori a comprendere il valore artistico e storico delle opere esposte.