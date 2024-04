Riaprono le terme di Santa Lucia

Da ieri hanno riaperto le Terme Santa Lucia di Tolentino dopo la consueta pausa invernale. Inizia così la stagione termale con l’arrivo della primavera che, come noto, è uno dei migliori momenti dell’anno per trarre beneficio dalle cure termali che sono inalatorie (inalazioni, aerosol, nebulizzazioni, humage, docce nasali per l’apparato respiratorio), balneoterapiche (bagni terapeutici che sfruttano le proprietà delle acque termali) e idropinica (grazie all’assunzione di acqua termale per migliorare la salute dall’organismo). Gli utenti, come in passato, possono usufruire ogni anno di un ciclo di cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, sostenendo il solo pagamento del ticket. Per accedervi occorre presentare alle Terme Santa Lucia l’impegnativa del medico, completa di diagnosi e dell’indicazione del ciclo di cure da effettuare. La struttura è convenzionata con il Sistema sanitario nazionale.