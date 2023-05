Ribalta al Salone del libro per Dolores Prato Svelati gli scritti e il festival ’Giù la piazza’

Dolores Prato protagonista al Salone internazionale del libro con diverse iniziative a lei riservate. Mai come quest’anno Treia è stata protagonista a Torino, celebrando l’autrice del ‘900 a cui ha dedicato un premio letterario, riservato esclusivamente alle scrittrici. La curatrice del ’Premio letterario Dolores Prato Città di Treia’, Lucrezia Sarnari, ha presentato la seconda edizione che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 48 romanzi, confermando una grandissima crescita e una elevata qualità del percorso intrapreso. Il progetto nasce con la volontà di valorizzare la scrittura femminile e realizza una rete tra professionisti del libro, editori e lettori che sta riscontrando sempre più consensi e che svelerà i cinque romanzi finalisti a fine giugno. Il Salone del libro di Torino è stata anche l’occasione per Elena Frontaloni, direttrice scientifica del Centro studi Dolores Prato e Matteo Marchesini di presentare "Educandato" ultima pubblicazione, in ordine di tempo, degli scritti di Dolores Prato, della casa editrice Quodlibet. Tornerà, inoltre, a settembre, dopo il successo dello scorso anno, anche il festival ’Giù la piazza’ di cui è stata annunciata la seconda edizione. Un festival di libri e storie, anch’esso dedicato alla scrittrice Dolores Prato, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. A raccontarlo a Torino sono state le direttrici del festival Stefania Monteverde, Lucia Tancredi e Marina Peral Sanchez. Presente anche l’Accademia Georgica per presentare la pubblicazione: "La musica a Treia tra Otto e Novecento: studio del fondo Montebello, delle fonti musicali e dei documenti d’archivio. Con la storia della banda dalle origini ai giorni nostri", dell’autrice treiese Sofia Fattorillo, bibliotecaria musicale.