Ricca e coinvolgente "Notte dei ricercatori"

Oggi, per il quarto anno consecutivo, è tempo di "Sharper" per Unicam. La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori prevede un programma ricco di attività (che coinvolge anche le sedi di Matelica e San Benedetto). Si inizia al mattino con appuntamenti per gli studenti della scuola primaria di Matelica a cura della prof. Paola Scocco e della studentessa Anna Paniccià della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria. Al polo di Biologia, gli studenti delle superiori potranno verificare la salute del suolo con un seminario del gruppo di ricerca della prof. Antonietta La Terza, mentre nella sezione di Informatica attività con il gruppo della prof. Barbara Re. Alle 14.30 al Bar Civico 28 presentazione del libro "Amore bailado" del prof. Guido Favia. Nel pomeriggio visita al MicroZoo del laboratorio di biodiversità e agricoltura sostenibile, mentre alla piazza del Sottocorte Village dalle 17.30 si potrà giocare a "Rischiopoli" con Flavio Stimilli (prenotazioni [email protected]). Al foyer del teatro Piermarini di Matelica alle 18.45 le ricercatrici Roberta Censi e Cristina Casadidio daranno vita ad un aperitivo scientifico, realizzato in collaborazione con il Lions Club di Matelica. Alle 20 apericena su cambiamenti climatici e diffusione dei virus a cura della prof. Silvia Preziuso. Alle 21 le luci del Chip di Camerino si accenderanno per "Unicam Science Challenge", spettacolo dinamico e interattivo.